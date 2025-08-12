by Gosha ArinichGitHubのCEOであるトーマス・ドムケ氏がCEOを退任する意向を2025年8月11日に表明しました。これに伴い、GitHubの組織は再編し、MicrosoftのAI開発部門であるCoreAIチームに統合されるとのことです。Auf Wiedersehen, GitHub ♥️ - The GitHub Bloghttps://github.blog/news-insights/company-news/goodbye-github/GitHub just got less independent at Microsoft after CEO resignation | The Vergeht