なぜ、熟年離婚が増え続けているのか。朝日新聞取材班は「人生100年という長寿社会の影響もある。子育てが一段落したことも離婚を決断する要因になる」という――。※本稿は、朝日新聞取材班『ルポ 熟年離婚「人生100年時代」の正念場』（朝日新書）の一部を再編集したものです。■役職定年で妻から離婚を求められる夫関東に住む女性（51歳）は2024年9月、出版社に務める夫（57歳）との離婚調停を申し立てた。きっかけは「役職定