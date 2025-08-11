「練習で出せているものを試合で出せない状況が続いています」現在、J１で17位に沈む湘南ベルマーレの山口智監督がチームの課題を口にした。８月10日、湘南はJ１第25節で柏レイソルと敵地で対戦。44分に左サイドで自陣深くへの進入を許し、渡井理己のクロスから小屋松知哉に押し込まれて失点。90分には細谷真大を起点としたカウンターを中川敦瑛に仕留められ、０−２で敗れた。指揮官が特に悔やんだのが、１失点目の場面での