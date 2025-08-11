イギリス軍は2025年8月9日、自軍のF-35Bジェット戦闘機が初めて日本の艦船に降りたと発表、その様子を撮影した写真を公開しました。海上自衛隊の護衛艦「かが」に着艦するイギリス軍のF-35B戦闘機（画像：イギリス空母打撃群）。イギリス軍のF-35Bが着艦したのは海上自衛隊最大級の護衛艦「かが」です。「かが」は、ヘリコプターを複数同時運用可能な、いずも型護衛艦の2番艦で、基準排水量は1万9500トン、全長は248mあります