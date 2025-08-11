日立ボーイズ・間宮が準決勝で6回7K無失点の快投中学硬式野球のボーイズリーグ「東商テクノ旗争奪 第4回日本少年野球北海道大会」が9日に開幕。日立ボーイズと仙台育英学園秀光ボーイズが決勝戦に進出した。この大会は関西発祥のボーイズリーグが、北海道で発展していることを記念して2022年に創設された。参加したのは北海道代表の4チームと関東・東北の予選を勝ち抜いた4チームの計8チーム。初戦は交流の目的もあり、北海道