芥川賞作家の円城塔さん（５２）の新作「去年、本能寺で」（新潮社、２０９０円）は、日本史にＳＦ感覚をねじ込んだ１１編の異次元短編集。奇妙な理論、巧妙な仕掛け、時系列無視、美しい文章を複雑に絡ませ、前衛的な円城ワールドを存分に展開している。日本ＳＦ大賞受賞歴もある作家が、なぜいま歴史モノを描くのか。尽きない疑問をぶつけてみた。（樋口智城）次の文章は、新潮社による本書の解説になる。「アシカガ・シ