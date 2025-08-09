ベルギー代表FWロメル・ルカクナポリ（セリエA）で充実の時を過ごしているようだ。ルカクはプレミアリーグのマンチェスター・ユナイテッドやチェルシーで活躍し、昨季よりナポリへ完全移籍で加入。初年度にして、公式戦38試合出場14得点11アシストを記録し、チームのスクテッド獲得に貢献した。そのルカクは7日、『ガゼッタ・デッロ・スポルト』で「最後の数字に注目してほしい。明らかに利他的な人間になった。以前はもっと自己