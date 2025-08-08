暑い夏でも涼しげ＆エレガントに見せてくれるのがパールアクセのいいところ。今回はパールの存在感を存分に堪能できる令嬢ライクな「ブローチ」をリコメンド。1つあるだけで手持ち服がパッと華やかになるので、シンプルになりがちな夏コーデに投入してみて。夏こそちょっといいパールブローチで気品をプラスリボン×パールで胸元にフェミニンなエッセンスを♡出典: 美人百花.comリボンとパールの華やかなコラボレーションでエ