女神のような茉由ちゃんに注目♡1つあるだけで手持ち服がパッと華やぐ「パールブローチ」
暑い夏でも涼しげ＆エレガントに見せてくれるのがパールアクセのいいところ。今回はパールの存在感を存分に堪能できる令嬢ライクな「ブローチ」をリコメンド。1つあるだけで手持ち服がパッと華やかになるので、シンプルになりがちな夏コーデに投入してみて。夏こそちょっといいパールブローチで気品をプラスリボン×パールで胸元にフェミニンなエッセンスを♡
リボンとパールの華やかなコラボレーションでエレガントなアクセントをプラス。パールとガラスが胸元でキラキラと輝いて、いつものワンピースをテクなしでドレスアップしてくれます。ハレの日のフォーマル服にプラスするのもGOOD。
ブローチ￥38,500/ルネ ワンピース￥25,300/アプワイザー・リッシェ バッグ￥12,100/RESEXXY
