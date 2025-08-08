暑い夏でも涼しげ＆エレガントに見せてくれるのがパールアクセのいいところ。今回はパールの存在感を存分に堪能できる令嬢ライクな「ブローチ」をリコメンド。1つあるだけで手持ち服がパッと華やかになるので、シンプルになりがちな夏コーデに投入してみて。

夏こそちょっといいパールブローチで気品をプラスリボン×パールで胸元にフェミニンなエッセンスを♡

リボンとパールの華やかなコラボレーションでエレガントなアクセントをプラス。パールとガラスが胸元でキラキラと輝いて、いつものワンピースをテクなしでドレスアップしてくれます。ハレの日のフォーマル服にプラスするのもGOOD。

ブローチ￥38,500/ルネ ワンピース￥25,300/アプワイザー・リッシェ バッグ￥12,100/RESEXXY

掲載：美人百花2025年8月号「夏こそちょっといいパールで気品をプラス」

撮影/屋山和樹(BIEI) スタイリング/入江未悠 ヘアメイク/朝日光輝(SUNVALLEY) モデル/宮本茉由 文/池戸里奈 再構成/美人百花.com編集部