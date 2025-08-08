JOYSOUND¡¢¡ØµþÅÔÂçºîÀï2025¡Ù¤ÇºÇ¿·¥«¥é¥ª¥±»ö¾ð¤òÄ´ºº¡¡10-FEET¤Î¥«¥é¥ª¥±¿Íµ¤¶ÊTOP20¸ø³«
¡¡JOYSOUND¤¬Å¸³«Ãæ¤Î¡ØÁ´ÎÏÆþ¶Ê¡Ù¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Î°ì´Ä¤È¤·¤Æ¡¢7·î5Æü¡¢6Æü¤ËµþÅÔÉÜÎ©»³¾ëÁí¹ç±¿Æ°¸ø±à¤Ë¤Æ³«ºÅ¤µ¤ì¤¿²»³Ú¥Õ¥§¥¹¡ØµþÅÔÂçºîÀï2025¡Ù¤Î¼çºÅ¤òÌ³¤á¤¿10-FEET¤Î¥«¥é¥ª¥±¿Íµ¤¶ÊTOP20¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡Ê´ØÏ¢¡§¡ØµþÅÔÂçºîÀï2025¡Ù¡¢Áö¤êÂ³¤±¤ë¥í¥Ã¥¯¥Ð¥ó¥É¤Î³Ð¸ç¤¬µ±¤¤¤¿2Æü´Ö¡¡10-FEET¤¬¤¤¤ë¤«¤éÂÎ´¶¤Ç¤¤¿¡È¿ÍÀ¸¤Î¿¿¿ñ¡É¡Ë
¡¡10-FEET¤Î¥«¥é¥ª¥±¿Íµ¤¥é¥ó¥¥ó¥°TOP20¤Ç¤Ï¡¢±Ç²è¡ØTHE FIRST SLAM DUNK¡Ù¤Î¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¼çÂê²Î¡ÖÂè¥¼¥í´¶¡×¤¬1°Ì¤Ë¡£Â³¤¯¡ÖRIVER¡×¤ä¡Öéçµ¤Ï°¡×¤Ê¤É¡¢¥é¥¤¥Ö¤ÎÄêÈÖ¤«¤é¿´¤Ë¶Á¤¯¥¨¥âー¥·¥ç¥Ê¥ë¤Ê³Ú¶Ê¤Þ¤Ç¡¢¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£Ë¤«¤Ê¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤¬¾å°Ì¤Ë¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¡ØµþÅÔÂçºîÀï2025¡Ù½Ð±é¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤Ë¤ª¤±¤ë¥«¥é¥ª¥±¤ÇÆÃ¤Ë¿Íµ¤¤Î¤¢¤ë¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥ÈTOP5¤Ç¤Ï¡¢SUPER BEAVER¤¬1°Ì¤Ë¡£¿Íµ¤¶Ê¤Ë¤Ï¡Ö¿Í¤È¤·¤Æ¡×¤ä¡¢±Ç²è¡ØÅìµþ¥ê¥Ù¥ó¥¸¥ãー¥º¡Ù¤Î¼çÂê²Î¡ÖÌ¾Á°¤ò¸Æ¤Ö¤è¡×¤Ê¤É¤¬¾å°Ì¤Ë¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¡£¥é¥¤¥Ö¤ÎÇ®µ¤¤ä´¶Æ°¤¬¤½¤Î¤Þ¤Þ¡È²Î¤¤¤¿¤¤¶Ê¡É¤È¤·¤ÆÈ¿±Ç¤µ¤ì¤¿·ë²Ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡2°Ì¤ÎWANIMA¤Ï¡¢¡Ö¤È¤â¤Ë¡×¤Ê¤É¡¢¤Ä¤¤°ì½ï¤Ë¸ý¤º¤µ¤ß¤¿¤¯¤Ê¤ëÁ°¸þ¤¤Ç¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤Ê³Ú¶Ê¤¬»Ù»ý¤ò½¸¤á¤¿¡£3°Ì¤ÎELLEGARDEN¤Ï¡¢¡Ö¥¸¥¿ー¥Ð¥°¡×¤ä¡ÖÉ÷¤ÎÆü¡×¤Ê¤É¡¢2000Ç¯Âå¤Î³Ú¶Ê¤¬¾å°Ì¤Ë¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¡£¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡ÖÂç³Ø»þÂå¡¢¥Ð¥ó¥É¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿»þ¤Ë²Î¤Ã¤¿¡£Ìë¤ÎÉ÷·Ê¤ÈÁê¤Þ¤Ã¤Æ¡¢¤È¤Ã¤Æ¤â»×¤¤Æþ¤ì¿¼¤¤¡£¡×¤È¤¤¤Ã¤¿ÀÄ½Õ»þÂå¤Î»×¤¤½Ð¤â´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
¡¡4°Ì¤ÎMAN WITH A MISSION¤Ï¡¢¡Öå«¥Î´ñÀ×¡×¤ä¡ÖRaise your flag¡×¤Ê¤É¡¢ÎÏ¶¯¤¯¿´¤òÍÉ¤µ¤Ö¤ë¥á¥Ã¥»ー¥¸À¤Î¹â¤¤³Ú¶Ê¤¬¾å°Ì¤Ë¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¡£5°Ì¤ÎDragon Ash¤Ï¡¢¡ÖGrateful Days¡×¤ä¡ÖFantasista¡×¡¢¡ÖLife goes on¡×¤Ê¤É¡¢¥¸¥ã¥ó¥ë¤Î³Àº¬¤òÄ¶¤¨¤¿Â¿ºÌ¤Ê³Ú¶Ê¤¬ÊÂ¤ó¤À¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢JOUSOUND¤Ï¡¢²»³Ú¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê²»³Ú¥Õ¥¡¥ó¤¬½¸¤¦¸½¾ì¤ÇÄ¾ÀÜ¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åーÄ´ºº¤ò¼Â»ÜÃæ¡£¡Èº£¡¢¿´¤«¤é²Î¤¤¤¿¤¤¶Ê¡É¤ò¥ê¥µー¥Á¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤Î¡È²Î¤¤¤¿¤¤¡É¤È¤¤¤¦Ç®¤¤µ¤»ý¤Á¤Ë±þ¤¨¤ë¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£º£²ó¡¢¡ØµþÅÔÂçºîÀï2025¡Ù¤Ë¤ÆJOYSOUND¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬¥¢¥ó¥±ー¥È¤òÄÌ¤¸¤Æ¡ÈËÜÅö¤Ë²Î¤¤¤¿¤¤¶Ê¡É¤òÄ´ºº¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢301Ì¾¤«¤é190¶Ê¤¬´ó¤»¤é¤ì¡¢¸½ÃÏ¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¼Ò²ñ¿Í¤Ç¤¦¤Þ¤¯¤¤¤«¤Ê¤¤¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤¿»þ¤Ë¤³¤Î¶Ê¤òÄ°¤¯¤È¡¢º£Çº¤ó¤Ç¤¤¤ë¤³¤È¤â¤Á¤Ã¤Ý¤±¤Ê»ö¤Ê¤ó¤À¤È»×¤¨¤ë¤«¤é¡×¡Ê10-FEET¡ÖFreedom¡×¡Ë¡¢¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤Ç¥é¥¤¥Ö¤Çµã¤¤Ê¤¬¤é²Î¤Ã¤¿¤Î¤¬»×¤¤½Ð¤Ç¤¹¡ª¡ª¡×¡ÊWANIMA¡Ö¥·¥°¥Ê¥ë¡×¡Ë¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤â´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
¡ÊÊ¸=¥ê¥¢¥ë¥µ¥¦¥ó¥ÉÊÔ½¸Éô¡Ë