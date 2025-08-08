ルベン・アモリム体制下で評価を落としたアレハンドロ・ガルナチョは、今や構想外の存在に転落している。チェルシーが移籍に向けて本格的に動き出している中、『Manchester Evening News』は「この移籍の最大の勝者はユナイテッドだ」と報じた。ガルナチョは昨季、公式戦48試合で11得点10アシストと一定の結果を残したものの、その裏では規律違反や態度面での問題が指摘されてきた。2月には交代に不満を示してピッチを離れ、罰とし