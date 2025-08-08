°Õ¸«¸ò´¹²ñ¤Ç¡¢¤¢¤¤¤µ¤Ä¤¹¤ëËÌ³¤Æ»¾å¥Î¹ñÄ®¤Î¹©Æ£¾ºÄ®Ä¹¡á8Æü¸á¸å¡¢»¥ËÚ»ÔËÌ³¤Æ»¤Ç¥Ò¥°¥Þ¤¬»Ô³¹ÃÏ¤Ë½ÐË×¤¹¤ë»ö°Æ¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç¤¤¤ë¤³¤È¤ò¼õ¤±¡¢ËÌ³¤Æ»¤ÈÆ»Ä®Â¼²ñ¤Ï8Æü¡¢°Õ¸«¸ò´¹²ñ¤ò³«¤¤¤¿¡£²ñ¤ÎËÁÆ¬¤Ç¤¢¤¤¤µ¤Ä¤·¤¿¾å¥Î¹ñÄ®¤Î¹©Æ£¾ºÄ®Ä¹¤Ï¡¢¥Ï¥ó¥¿¡¼¤äÌò¾ì¤Î¿Í°÷¡¢Í½»»¤¬¤¤¤º¤ì¤âÉÔÂ­¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤·¤Æ¡Ö¸Ä¡¹¤ÎÄ®Â¼¤Ç¤ÎÂÐ±þ¤Ë¸Â³¦¤¬¤­¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÁÊ¤¨¤¿¡£²ñ¹ç¤ÏËÁÆ¬¤ò½ü¤­Èó¸ø³«¡£Æ»¤Ê¤É¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Àè·î12Æü¤Ë¿·Ê¹ÇÛÃ£°÷¤ÎÃËÀ­¤¬¥Ò¥°¥Þ