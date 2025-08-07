元HKT48でタレントの田中美久（23）が6日深夜放送のテレビ朝日系「森香澄の全部嘘テレビ」（水曜深夜2時17分）に出演。浮気のボーダーラインを明かした。田中は彼氏が浮気を繰り返すという番組スタッフの悩みに答えた。どこからが浮気か、の問いに田中は「体の関係を持ったらダメですね」と回答。「結婚してもいいなって思える人と、付き合いたいなみたいな感じで、軽くは付き合わないので」と語った。進行を務めたカカロニ栗谷か