この記事をまとめると ■1960年代の若者はレースに参戦しているクルマに憧れた ■1970年代になると自動車メーカー各社は大規模なワークス活動の中止を余儀なくされた ■1980年代になると再びメーカーは積極的にモータースポーツに挑戦するようになった モータースポーツは憧れであり実験の場であった 「カーレースって、かっこいいよなぁ」。経済高度成長期の1960年代、日本の若者はクルマを使った競争に憧れをもった。いつの日か