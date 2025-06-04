VTuberグループ「にじさんじ」所属のVTuber・葛葉（くずは）さんのYouTubeチャンネルが、2025年6月3日に登録者数200万を突破した。200万人突破は「にじさんじ」のVTuberで初。さらに男性VTuberでも初となる。「この俺が200万人ですか。誰が想像しましたか？」葛葉さんは6月3日に実施したYouTube生配信中に、登録者200万人突破の瞬間を迎えた。葛葉さんは「200万人行った〜！ よいしょ〜！ イエ〜イ！」と大声を上げ、拍手で喜びを