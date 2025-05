トランプ政権が、アメリカへの留学を希望するすべての外国人学生に対して、ソーシャルメディア審査を義務付けることを検討していることが明らかになりました。この新しい審査に備え、トランプ政権はアメリカ大使館および領事部に対して学生ビザ申請者に対する新規の面接予定を一時停止するよう命じていることも明らかになっています。Trump team pauses new student visa interviews as it weighs expanding social media vetting