恋愛感情は長続きしにくいものとされていますが、ちまたでよく聞く「恋は４年で冷める」という説を覆し、長年連れ添っているカップルも少なくありません。彼女らにはどんな特徴があるのでしょうか。そこで今回は『オトメスゴレン』の女性読者のみなさんの声をもとに、「『恋は４年で冷める』説を乗り越えたカップルの特徴」をご紹介いたします。【１】体型が変わらないよう体調管理をする「ぶくぶく太るのはお互いにとってよくない