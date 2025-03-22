大谷の驚異的な一発を克明にした日本の中継映像が話題となった。(C)Getty Images日本独自の中継映像に海外も熱視線が注がれている。野球の本場アメリカでも話題沸騰となったのは、去る3月18日と19日に東京ドームで行われたドジャースとカブスによるMLB開幕シリーズでの一コマだ。いずれの2戦は日本テレビが中継。いまやNPBファンにはお馴染みとなったリプレイを3Dデータ化した自由視点映像「ボリュメトリックビデオシステム」