½÷Í¥¤ÎµÈÀ¥ÈþÃÒ»Ò¡Ê50ºÐ¡Ë¤¬¡¢2·î25Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¡Ö¤¸¤â¤Á¤ã¤ó¤Í¤ë¡×¡Ê¥Æ¥ì¥ÓÀ¾ÆüËÜ¡Ë¤Ë½Ð±é¡£¡Èº£¤Þ¤Ç¸«¤Æ¤­¤¿Ãæ¤Ç1ÈÖ¥«¥Ã¥³ÎÉ¤«¤Ã¤¿¿Í¡É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿¡£¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¦¥Ï¥ê¥»¥ó¥Ü¥ó¤ÈµÈÀ¥¡¢¤ª¾Ð¤¤·Ý¿Í¤Î¥´¥ê¤±¤ó¤¬¡¢ÃÏ¸µ¡¦Ê¡²¬¤ÎÌ¥ÎÏ¤òºÆÈ¯¸«¤¹¤ë¤Ù¤¯¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥í¥±¤ò¹Ô¤¦Æ±ÈÖÁÈ¡£º£²ó¤Ï¡Ö¥Ò¥ß¥Ä¤Î²Ö±à½÷»Ò¹â¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¡×¤ÈÂê¤·¡¢Ê¡²¬»Ô¤Î»äÎ©¹â¹»¡¦Ê¡²¬½÷³Ø±¡¤Ë¡¢¥Ï¥ê¥»¥ó¥Ü¥ó¤ÈµÈÀ¥¤¬ÀøÆþ¤·¤¿¡£À¸ÅÌ¤«¤é¤Î¼Á