【その他の画像・動画等を元記事で観る】 ■XGメンバーによるオリジナルセットメニュー「GALAXY SET」発売決定！ XGが、ライブ配信を通じて、リアルタイムに推しとマクドナルドメニューを楽しむ新コンテンツ「#リアタイマクパ」に登場した。 日本マクドナルドは、ライブ配信を通してリアルタイムに推しとともに好きなメニューを食べながら、マクドナルドパーティをしているような気分を楽しめる