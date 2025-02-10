Jリーグ主催の『2025Jリーグ開幕イベント』が10日に行われ、『2025Jリーグ公式応援ソング』が発表された。Jリーグは、今シーズンからシーズン毎に応援ソングを制作することを発表。なお、従来のJリーグ全体のテーマソングは継続して使用されるとのこと。2025シーズンのテーマソングは、『Little Glee Monster（リトルグリーンモンスター』）の『For Decades』に決定。Jリーグは『Little Glee Monster』の起用理由について、