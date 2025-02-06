バレンタイン・ホワイトデーに渡す「お菓子の意味」びっくりランキングオトナンサー

実は「嫌い」の意味が…バレンタインのお菓子を巡るびっくりランキング

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

  • バレンタインデーに渡すと「意外な意味」になるお菓子ランキングを紹介
  • 1位はマシュマロで、「早く忘れたい」「嫌い」といった意味があるという
  • これには「想像がつかないほどの絶望的な意味に、驚き」などの声が上がった
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