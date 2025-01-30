ソニー生命保険（東京都千代田区）が、事実婚を含む配偶者がいる20〜39歳の女性500人に「20代・30代共働き夫婦の生活意識調査」を実施。その一環で調べた「配偶者に対して、結婚前の期待を“下回っている”と感じること」の結果をランキング形式で紹介しています。調査は、2024年11月15日〜26日にインターネットで実施。女性500人と男性500人の有効サンプルをもとに集計。3位は「お金の使い方」で14.8％でした。2位は「家事
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