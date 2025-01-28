Å·¹Ä¤´°ì²È¤Ï1·î27Æü¡¢Åìµþ¡¦¾åÌî¤Î¹ñÎ©À¾ÍÎÈþ½Ñ´Û¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë´ë²èÅ¸¡Ö¥â¥Í¿çÏ¡¤Î¤È¤­¡×¤ò´Õ¾Þ¤µ¤ì¤¿¡£¤³¤ÎÅ¸Í÷²ñ¤Ç¤Ï¡¢°õ¾ÝÇÉ¤òÂåÉ½¤¹¤ë¥Õ¥é¥ó¥¹²è²È¤Î¥¯¥í¡¼¥É¡¦¥â¥Í¤¬ÉÁ¤¤¤¿¡Ö¿çÏ¡¡×¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ëÈÕÇ¯¤ÎÌ¾²è¤òÃæ¿´¤Ë64ÅÀ¤¬Å¸¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£Å·¹Ä¤´°ì²È¤ÏÆ±Æü¸á¸å5»þÈ¾¤´¤í¤ËÈþ½Ñ´Û¤òË¬Ìä¤µ¤ì¡¢½Ð·Þ¤¨¤¿´Ø·¸¼Ô¤é¤È¤Ë¤³¤ä¤«¤Ë°§»¢¤µ¤ì¤¿¡£ÀâÌÀ¤ò¼õ¤±¤é¤ì¤Ê¤¬¤é¤¸¤Ã¤¯¤ê¤È´Õ¾Þ¤µ¤ì¡¢Å·¹ÄÊÅ²¼¤Ï¡Ö¿å¤ÎÎ®¤ì¤Æ¤¤¤ë´¶¤¸¤¬¤è¤¯½Ð