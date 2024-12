Googleが2024年12月16日に、画像を入力することでさまざまな画像を生成できる新たな画像生成AI「Whisk」を発表しました。Whiskhttps://labs.google/fx/tools/whisk/unsupported-countryIntroducing Whisk: Prompt Less, Play More | Google Labs - YouTubeWhisk: Visualize and remix ideas using images and AIhttps://blog.google/technology/google-labs/whisk/従来の画像生成AIでは「90年代のアニメ風の○○」「サイバーパンク