30Âå¸åÈ¾¡¢½ÅÌî¤µ¤ó¤ÏÂçÄ²¤¬¤ó¤Ë¤«¤«¤Ã¤¿¡£ÅÇ¤­µ¤¤ä²¼·ì¤Ê¤É¤ÎÉÔÄ´¤ÇÆâ²Ê¤Ë¶î¤±¹þ¤à¤¬ÉÂÁã¤ò¸«¤Ä¤±¤é¤ì¤º¡¢¹øÄË¤ÇÄÌ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥«¥¤¥í¥×¥é¥¯¥Æ¥£¥Ã¥¯¤ÎÀèÀ¸¤Ë°ÛÊÑ¤ò»ØÅ¦¤µ¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¡£Âç¼ê½Ñ¤«¤éÄ²ÊÄºÉ¤Ê¤É¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Êº¤Æñ¤ò·Ð¤Æ´²²ò¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤é¼è¤êÁÈ¤ó¤À¡ÖÆóÅÙ¤È¤¬¤ó¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤Ä²³è¡¢¤½¤·¤Æ¿©À¸³è¡×¡£Æü¡¹¼ÂÁ©¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¤¯¤Þ¤Ê¤¯»Ç¤Ã¤¿¡£¡Ú¼Ì¿¿¡ÛºÆÈ¯¡¦Å¾°Ü¤Ê¤·¡ªÂçÄ²¤¬¤ó¥µ¥Ð¥¤¥Ð¡¼½ÅÌî¤µ¤ó¤ÎÄ²³è¾ïÈ÷ºÚ¡Ö¤¢¤ëÆü¡¢ÆÍÁ³¤Î¡È