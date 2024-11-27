昨夜、石川県能登地方で最大震度5弱の地震があり富山県内では氷見市など5つの市で最大震度4を観測しました。気象庁によりますと、きのう午後10時47分ごろ、石川県能登地方で最大震度5弱の地震がありました。震源地は石川県西方沖で、震源の深さは7キロ、地震の規模を示すマグニチュードは6.6と推定されています。県内では震度4が富山市、高岡市、氷見市、小矢部市、射水市、震度3を、その他の市町村で観測しました。吉田颯人