◎経済統計・イベントなど ◇１１月２５日 １８：００独・ＩＦＯ企業景況感指数 ◇１１月２６日 ０８：５０日・企業向けサービス価格指数 ２３：００米・住宅価格指数 ２３：００米・Ｓ＆Ｐケースシラー住宅価格指数 ◇１１月２７日 ００：００米・新築住宅販売件数 ００：００米・消費者信頼感指数（コンファレンスボード） ００：００米・リッチモンド連銀製造業指