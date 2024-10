by Nina週刊少年ジャンプなどで知られる集英社が、Google、PayPal、VISAの3社に対して漫画を無許可でダウンロードできるようにしている海賊版サイトについての情報を開示するよう求める法的措置を、アメリカの裁判所に申請していたことがわかりました。Shueisha Hunts Manga Pirates But Needs Google, PayPal & VISA to Assist * TorrentFreakhttps://torrentfreak.com/shueisha-hunts-manga-pirates-but-needs-google-paypal