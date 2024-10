by Cristian LabarcaWordPressの開発プロジェクトであるWordPress.orgは、2024年9月25日にWP Engineからのアクセスをブロックしました。新たに、WP EngineがWordPress.orgへのアクセス権回復を求める申立書を裁判所に提出したことが明らかになりました。PLAINTIFF WPENGINE, INC.’S NOTICE OF MOTION AND MOTION FOR PRELIMINARY INJUNCTION; MEMORANDUM OF POINTS AND AUTHORITIES(PDFファイル)https://storage.courtlistener.co