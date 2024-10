by Cristian LabarcaWordPressの開発プロジェクトであるWordPress.orgは、2024年9月25日にWP Engineからのアクセスをブロックしました。新たに、WP EngineがWordPress.orgへのアクセス権回復を求める申立書を裁判所に提出したことが明らかになりました。PLAINTIFF WPENGINE, INC.’S NOTICE OF MOTION AND MOTION FOR PRELIMINARY INJUNCTION; MEMORANDUM OF POINTS AND AUTHORITIES

(PDFファイル)https://storage.courtlistener.com/recap/gov.uscourts.cand.437474/gov.uscourts.cand.437474.17.0.pdfWP Engine files an injunction to get its WordPress.org access back | TechCrunchhttps://techcrunch.com/2024/10/18/wp-engine-files-an-injuction-to-get-its-wordpress-org-access-back/WP Engine asks court to stop Matt Mullenweg from blocking access to WordPress resources - The Vergehttps://www.theverge.com/2024/10/18/24273448/wp-engine-injunction-matt-mullenweg-wordpress-resourcesWP Engineは2010年に設立された企業で、WordPressのホスティングサービスを主な事業として活動しています。ところが、2024年9月にWordPressの開発者であるマット・マレンウェッグ氏が「WP EngineはWordPressを用いて収益を得ているにもかかわらず、WordPressの開発にほとんど貢献していない」と主張し、WordPress.orgの公式ブログにも同様の意見を含む記事を掲載しました。AutomatticのCEO兼WordPressの開発者のマット・マレンウェッグ氏がWP Engineを「WordPressの癌(がん)である」と痛烈に批判 - GIGAZINEby StickerGiant Custom Stickers & Labelsさらに、マレンウェッグ氏は2024年9月25日にもWordPress.orgの公式ブログを更新し、WordPress.orgがWP Engineからのアクセスをブロックしたことを報告しました。WP EngineはブロックによってWordPress.orgが提供するセキュリティ対策アップデートなどを受けられなくなりました。WordPressがWP Engineからのアクセスをブロックすると発表、「サイトが壊れたユーザーはWP Engineに直してもらって」と述べる - GIGAZINE新たに、WP Engineが「WordPress.orgによるブロックの差止命令」を求める申立書を裁判所に提出したことが明らかになりました。WP EngineはWordPress.orgへのアクセス権限を2024年9月20日よりも前の状態に戻すように求めているほか、「マレンウェッグ氏や、(同氏がCEOを務める)Automatticの試みは、WordPressコミュニティ全体のセキュリティリスクを増大させている」「WordPressコミュニティの開発者は、マレンウェッグ氏から不当な要求を受けたりプラグインを没収されたりしないという保証を求めている」と主張しています。なお、Automatticの広報担当者は海外メディアのThe Vergeに対して「WP Engineの主張は甚だしい誤解に基づくものである。WP EngineはWordPressコミュニティよりも自社の利益を優先しており、マット(マレンウェッグ氏)やAutomattic、WordPressコミュニティの努力の成果を無料で活用して利益を得ようとしていた」とコメントしています。