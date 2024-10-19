10月20日23時59分まで開催中のAmazon「プライム感謝祭」では頭痛薬や整腸剤、ソフトパックティッシュなどの医薬品・生活用品もセール対象となっている。編集部が確認したところ、「【指定第2類医薬品】イブクイック頭痛薬DX 60錠」が通常2,180円のところ、40％ OFFの1,309円、「【指定第2類医薬品】イブA錠 90錠」が通常1,078円のところ22％ OFFの846円となっている。 「【指定医薬部外品】 大正製薬 新ビオフェルミンS
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