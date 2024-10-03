タレントの吉住（34歳）が、10月2日に放送されたトーク番組「上田と女が吠える夜」（日本テレビ系）に出演。Uber Eatsを1回だけ頼んだことがあるが、その割高さに気分が落ち込み、代金を取り戻すために北海道の仕事を入れたと語った。「1円でも節約したい女 vs お金を使いまくる女」というテーマで、吉住が節約家のゲストの1人として出演。浪費家がアイス1つ頼むのにUber Eatsを頼むという話が出ると、吉住は「忙しくてどうしても