シャオミの最新スマートバンド「Xiaomi Smart Band 9」をレビュー！ウェアラブル製品の中でもスマートウォッチやスマートバンドは健康志向の高い人を中心に人気となっています。特にスマートバンドは軽量でバッテリーの持ちが良く、価格も安いのでコストパフォーマンス（コスパ）も高いため、注目されています。そうしたスマートバンドには活動量や睡眠状態などのアクティビティーの計測に特化した製品が多くありますが、昨今は女