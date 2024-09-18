シニアになってから導入した見守りカメラですが、外出先でも気になってよく見てしまいます。飼い主がいない時の犬の行動には興味がありますよね。 シニアという事もあり、ちーちゃんもわたしが帰る時は寝てる事が増えました。なので勝手に、ずーっと寝て待ってるもんだと勘違いしていたんですよね。 最近は早めにお腹が減るちーちゃん。決まった時間に起きてずーっと一点を見つめています。その視線の先