女優の土居志央梨（32歳）が、9月6日に放送されたトーク番組「あさイチ」（NHK総合）に出演。朝ドラ「虎に翼」で共演した伊藤沙莉と「終わった後に2人で泣きながら『ごめんね』って謝り合った」シーンについて語った。朝ドラ「虎に翼」に出演している伊藤沙莉が、宣伝を兼ねて番組のゲストとして登場。伊藤をよく知る人物として、山田よね役を演じた土居志央梨がVTR出演し、伊藤との思い出として、伊藤演じる寅子が弁護士を辞める