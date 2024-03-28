エン・ジャパンは3月28日、「転職後に年収が上がる/下がるミドル人材」についての調査結果を発表した。調査は2024年2月29日〜3月6日、「ミドルの転職」を利用するコンサルタント273名を対象にインターネットで行われた。○転職後に年収が上がる人、下がる人、どちらが多い?ミドル世代の転職者は、転職後に年収が上がる方と下がる方ではどちらが多いですか?転職コンサルタントに「ミドル世代の転職者は、転職後に年収が上がる方と下