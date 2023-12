小説『BLEACH WE DO knot ALWAYS LOVE YOU』の一部がオーディオブック化され、YouTube『ジャンプチャンネル』にて公開された。朽木ルキアと阿散井恋次、二人の入籍を描いた物語を楽しむことができる。【動画】アニメ版の声優が音読!公開された小説『BLEACH』映像『BLEACH』は、『週刊少年ジャンプ』で2001年から2016年まで連載されていた同名漫画が原作で、死神・朽木ルキアと出会い、死神の力を得た主人公・黒崎一護と、その