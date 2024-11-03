◆個性豊かないちごを“食べ比べ”できるパフェ！浅草の人気店「フルーツパーラーゴトー」の愛されスイーツ【いちごパフェ】今年もいちごがおいしい季節がやってきた！そのまま食べてもおいしいいちごを、さらにおいしく、華やかな見た目も楽しませてくれるデザートといえば「いちごパフェ」。今回は、東京・浅草の人気店「フルーツパーラーゴトー」の「4種のいちごの食べ比べパフェ」をご紹介。いちごのアイスやコンフィチュー