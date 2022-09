窓際のハンモックの向こう側からボコッと垂れ下がっているのは、なんと猫の頭!こんな姿勢でも熟睡していました。動画をご覧ください。 [動画を見る]Shrimp the Cat Sleeping Upside Down in Window Hammock || ViralHog - YouTube下から覗くと、なんとなく猫のアゴの部分っぽい……。横に回ると、たしかに顔でした。人間だったら頭に血が上りそうですが平然と眠りこける猫。さすが、いつでもどこでも眠るのが得意な動物です