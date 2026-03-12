今日12日も東北や関東、東海では花粉が「極めて多い」予想となっています。スギ花粉のピークが続く中、東京都内などではヒノキの花粉も飛び始めています。スギ花粉はいつまでピークなのか、ヒノキ花粉はいつからピークなのか、花粉情報を細かくチェックしながら対策をしましょう。東北・関東・東海はスギ花粉が極めて多い東京都内などはヒノキ花粉も交じる今日12日も東北南部や関東、東海では花粉の飛ぶ量が「極めて多い」レベル