株式会社ハルモニアラボ（本社：東京都千代田区四番町4番地9、代表取締役：椎名正敏）が運営する韓国家庭料理専門店「五福オボンジップ」は、2025年12月8日(月)にグランドオープンした「オボンジップ 新大久保店」にて、12月26日(金)より年末年始特別企画を開催いたします。 📅 年末年始特別企画（12/26～）のご案内 神田店、葛西店に続き、東京コリアンタウンの中心地・新大久保にオープンした「五福