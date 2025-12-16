株式会社ハルモニアラボ（本社：東京都千代田区四番町4番地9、代表取締役：椎名正敏）が運営する韓国家庭料理専門店「五福オボンジップ」は、2025年12月8日(月)にグランドオープンした「オボンジップ 新大久保店」にて、12月26日(金)より年末年始特別企画を開催いたします。

📅 年末年始特別企画（12/26～）のご案内

神田店、葛西店に続き、東京コリアンタウンの中心地・新大久保にオープンした「五福オボンジップ」は、日頃のご愛顧に感謝を込めて、年末年始をより賑やかに楽しんでいただくための特別企画を実施します。

①ファーストドリンク無料サービス

期間中にご来店いただいたお客様を対象に、ファーストドリンクを無料でサービスいたします。特典内容: 瓶・ボトルを除いたドリンク全品メッセージ: 「日頃のご愛顧に感謝を込めて、乾杯の一杯目を当店からのプレゼントで！五福オボンジップでのひとときを心ゆくまでお楽しみください。」

②新鍋メニュー「ヨンポタン」販売開始

新大久保店にて、新メニューとなる鍋料理「ヨンポタン」の販売を開始します。ヨンポタンとは: テナガダコを丸ごと使い、辛くないスープで仕上げる、韓国で親しまれている鍋料理です。特徴: あっさりとした優しいスープで、テナガダコの本来の旨味とプリプリとした食感を存分にお楽しみいただけます。この機会にぜひ、当店の自慢の味と温かい雰囲気を体感ください。

年末年始特別企画に先立ち、各メディアご担当者様向けに試食会を開催いたします。看板メニューの「オボンスペシャル」や新メニュー「ヨンポタン」などを実際に試食いただけます。参加ご希望の方は、下記担当までメールにてご連絡をお願いいたします。※先着順でのご予約となるため、定員に達し次第、締め切らせていただく場合がございます。ご了承ください。

項目

日程

時間

会場

住所

詳細

2025年12月17日(水) ～ 12月25日(木)

11:00～20:00 の中で1時間程度

オボンジップ 新大久保店

〒169-0072 東京都新宿区大久保2-26-4 3F

＜お問い合わせ先＞

項目

企業名

担当

E-mail

TEL

詳細

株式会社ハルモニアラボ

村辻（むらつじ）

eigyo@harmonialab.co.jp

048-816-3652

🌟 オボンジップのブランドと実績

「五福オボンジップ」は、「長寿・富貴・健康・徳行・平和」という5つの幸せを意味する「五福」の願いを込めた韓国家庭料理専門店です。韓国国内で300店舗以上を展開する圧倒的な規模と人気に加え、その味とブランドは高く評価されています。3年連続 韓国フランチャイズアワード 大賞受賞2年連続 韓国消費者満足指数 1位など数々の賞を受賞し、韓国国内でその地位を確固たるものにしたオボンジップが、この度、東京コリアンタウンの中心地、新大久保に進出しました。

🥢 オボンジップ 新大久保店の特徴

東京コリアンタウンの中心地である新大久保は、韓国料理のトレンド発信地です。オボンジップは、その確かな実績と看板メニューで、この激戦区に新たな食文化を提案します。

■ シグニチャーメニュー：オボンスペシャル

オボンジップと言えばこれ！2人に1人が注文する名物メニューです。特徴: 直火ナックチ炒め（テナガダコの直火焼き）、ポッサム（茹で豚）、マッククス（韓国風混ぜそば）がセットになった圧倒的なボリューム感。

■ 「心の拠り所」となる温かい空間

新大久保店は、賑やかな街の中で、まるで韓国の家庭を訪れたかのような、心と体を満たす「心の拠り所」となる温かい空間づくりを目指します。

🏢 店舗概要

項目

店名

グランドオープン日

所在地

アクセス

営業時間

定休日

客席数

平均予算

運営会社

ホームページ

Instagram

詳細

オボンジップ 新大久保店

2025年12月8日(月)

〒169-0072 東京都新宿区大久保2-26-4 3F

新大久保駅 徒歩5分

[通常] 11:00～23:00 （L.O.フード22:00、ドリンク22:30）[金/土/祝前日] 11:00～翌3:00（L.O.フード2:00、ドリンク2:30）

なし

56席

昼：約2,400円 / 夜：約4,400円

株式会社ハルモニアラボ

https://obongzip.jp/

@obongzip_shinokubo(https://www.instagram.com/obongzip_shinokubo/)