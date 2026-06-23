TVアニメ『ここは俺に任せて先に行けと言ってから10年がたったら伝説になっていた。』シア役・相良茉優さんがMCを務める公式WEBラジオ「ここは俺に任せてラジオ聞け」が6月26日（金）より配信決定！

グリーエンターテインメント株式会社

シリーズ累計発行部数が445万部を突破する大人気作品を原作とし、2026年7月6日（月）より放送開始となるTVアニメ『ここは俺に任せて先に行けと言ってから10年がたったら伝説になっていた。』の公式WEBラジオの配信が決定いたしました。

公式WEBラジオ「ここは俺に任せてラジオ聞け」第0回が2026年6月26日（金）に配信決定！シア役・相良茉優さんがMCを務め、隔週金曜日に順次配信予定です。番組では、アニメ最新情報やここでしか聴けないトークなど、盛りだくさんの内容をお届けします。

さらに本日6月23日（火）より、公式Xにて「放送カウントダウンキャンペーン」がスタート！原作者・えぞぎんぎつね先生のサイン本や、豪華キャスト陣の直筆サイン色紙、Amazonギフトカード1,000円分が当たるキャンペーンとなっています。

『ここは俺に任せて先に行けと言ってから10年がたったら伝説になっていた。』は、「小説家になろう」にて2018年より連載を開始し、SBクリエイティブより刊行されているえぞぎんぎつね氏による人気小説で、原作小説1～7巻が発売中で、最新第8巻は7月15日頃発売予定です。

また、「マンガUP!」にて連載中のコミカライズ（漫画／阿倍野ちゃこ、ネーム構成／天王寺きつね）も1～19巻が好評発売中で、最新20巻は2026年7月7日（火）発売です。

公式WEBラジオ「ここは俺に任せてラジオ聞け」第0回の配信決定！

第0回は、2026年6月26日（金）20時よりグリーエンターテインメント公式YouTubeチャンネルにて映像付きで配信します。

2026年7月6日（月）からのTVアニメ第1話放送に先駆け、アニメの魅力をお伝えするスペシャルな内容となります。

※第1回以降は、隔週金曜日に配信

番組ではお便りも募集しており、詳細は公式サイトのラジオ特設ページをご確認ください。

ラジオ特設ページ：https://kokoore-anime.com/special/radio

公式Xにて放送カウントダウンキャンペーンを開催！

原作者・えぞぎんぎつね先生のサイン本や豪華声優陣の直筆サイン色紙、Amazonギフトカード（コードタイプ）1,000円分をプレゼントする放送カウントダウンキャンペーンを開催します。公式Xアカウント（ https://x.com/kokoore_anime ）をフォローし、応募対象ポストをリポストすることで応募できます。

【プレゼント景品】

第1弾

・えぞぎんぎつね先生サイン入り本 1名様

・Amazonギフトカード（コードタイプ）1,000円分 3名様

第2弾

・マリー役・木下鈴奈さんのサイン色紙 1名様

・Amazonギフトカード（コードタイプ）1,000円分 3名様

第3弾

・シャルロット役・花井美春さんのサイン色紙 1名様

・Amazonギフトカード（コードタイプ）1,000円分 3名様

第4弾

・ジニー役・宮咲あかりさんのサイン色紙 1名様

・Amazonギフトカード（コードタイプ）1,000円分 3名様

第5弾

・アリオ役・照井悠希さんのサイン色紙 1名様

・Amazonギフトカード（コードタイプ）1,000円分 3名様

第6弾

・アローネ役・丸岡和佳奈さんのサイン色紙 1名様

・Amazonギフトカード（コードタイプ）1,000円分 3名様

第7弾

・ゴラン役・小山剛志さんのサイン色紙 1名様

・Amazonギフトカード（コードタイプ）1,000円分 3名様

第8弾

・エリック役・森川智之さんのサイン色紙 1名様

・Amazonギフトカード（コードタイプ）1,000円分 3名様

第9弾

・ミルカ役・小坂井祐莉絵さんのサイン色紙 1名様

・Amazonギフトカード（コードタイプ）1,000円分 3名様

第10弾

・ルッチラ役・M・A・Oさんのサイン色紙 1名様

・Amazonギフトカード（コードタイプ）1,000円分 3名様

第11弾

・シア役・相良茉優さんのサイン色紙 1名様

・Amazonギフトカード（コードタイプ）1,000円分 3名様

第12弾

・セルリス役・石川由依さんのサイン色紙 1名様

・Amazonギフトカード（コードタイプ）1,000円分 3名様

第13弾

・ロック役・梶原岳人さんのサイン色紙 1名様

・Amazonギフトカード（コードタイプ）1,000円分 3名様

【応募期間】

第1弾（TV放送まであと13日）

2026年6月23日（火）17:30 ～ 2026年6月24日（水）17:29

第2弾（TV放送まであと12日）

2026年6月24日（水）17:30 ～ 2026年6月25日（木）17:29

第3弾（TV放送まであと11日）

2026年6月25日（木）17:30 ～ 2026年6月26日（金）17:29

第4弾（TV放送まであと10日）

2026年6月26日（金）17:30 ～ 2026年6月27日（土）17:29

第5弾（TV放送まであと9日）

2026年6月27日（土）17:30 ～ 2026年6月28日（日）17:29

第6弾（TV放送まであと8日）

2026年6月28日（日）17:30 ～ 2026年6月29日（月）17:29

第7弾（TV放送まであと7日）

2026年6月29日（月）17:30 ～ 2026年6月30日（火）17:29

第8弾（TV放送まであと6日）

2026年6月30日（火）17:30 ～ 2026年7月1日（水）17:29

第9弾（TV放送まであと5日）

2026年7月1日（水）17:30 ～ 2026年7月2日（木）17:29

第10弾（TV放送まであと4日）

2026年7月2日（木）17:30 ～ 2026年7月3日（金）17:29

第11弾（TV放送まであと3日）

2026年7月3日（金）17:30 ～ 2026年7月4日（土）17:29

第12弾（TV放送まであと2日）

2026年7月4日（土）17:30 ～ 2026年7月5日（日）17:29

第13弾（TV放送まであと1日）

2026年7月5日（日）17:30 ～ 2026年7月6日（月）17:29

※その他キャンペーン詳細、注意事項は応募規約をご確認ください。

イントロダクション

勇者パーティのSランク魔導士ラックは勇者エリック、戦士ゴランとともに次元の狭間で魔神王を倒すために激しい戦いを繰り広げていた。

仲間の全滅を避けるため、ラックはたった一人で敵と戦い続ける決意をし叫ぶ。

「ここは俺に任せて先に行け！」

想像を絶する孤独な戦いを続け、ついに魔神王をも倒したラック。

しかし、彼が元の世界へ帰還した時には「10年」という歳月が過ぎ、ラックは自らを犠牲に世界を救った大英雄として伝説となっていた。

戦いの影響で見た目が若返ったラックは正体を隠し、かつての仲間と新たな仲間たちとともにFランク冒険者ロックとして生きていく。

作品情報

▼スタッフ

原作：えぞぎんぎつね

キャラクター原案：DeeCHA

監督：神戸洋行

シリーズ構成：広田光毅

キャラクターデザイン・総作画監督：まじろ

色彩設計：ながさか暁

美術監督：美峰

撮影監督：奥谷太希

編集（オフライン）：岡崎由美佳

編集（オンライン）：館遼太郎

音響監督：田中亮

音楽：大隅知宇

アニメーション制作：月虹

オープニングテーマ：sajou no hana「それでも曇天を越えてゆく」

エンディングテーマ：名称非公開「在り来たりな日常と幸運な日々へ」

▼キャスト

ラック・ロック・フランゼン：梶原岳人

セルリス・モートン：石川由依

シア・ウルコット：相良茉優

ルッチラ：M・A・O

ミルカ：小坂井祐莉絵

エリック：森川智之

ゴラン：小山剛志

アローネ：丸岡和佳奈

アリオ：照井悠希

ジニー：宮咲あかり

▼WEB

公式サイト：kokoore-anime.com(http://kokoore-anime.com)

公式X：https://x.com/kokoore_anime（推奨ハッシュタグ：#ここ俺アニメ）

▼権利表記

(C)えぞぎんぎつね・SBクリエイティブ／「ここ俺」製作委員会

原作小説・コミカライズ情報

▼原作小説

『ここは俺に任せて先に行けと言ってから10年がたったら伝説になっていた。』

（SBクリエイティブ刊）

著者／えぞぎんぎつね イラスト／DeeCHA

https://ebook.sbcr.jp/product/81560126JAAA01MBJE3X

▼コミカライズ

『ここは俺に任せて先に行けと言ってから10年がたったら伝説になっていた。』

（スクウェア・エニックス／ガンガンコミックスUP!）

原作／えぞぎんぎつね 漫画／阿倍野ちゃこ キャラクター原案／DeeCHA ネーム構成／天王寺きつね

https://www.manga-up.com/titles/478/

■本件に関するお問い合わせ先

グリーエンターテインメント株式会社 広報担当

東京都港区六本木6-11-1 六本木ヒルズゲートタワー

E-mail：info-ent-anime@gree.net

URL：https://gree-entertainment.com/