超楽チン!!秒速折りたたみ傘 HRS-6619/6626
株式会社イトウ
自動開閉×形状記憶プレートで
本体サイズ
■生産地：中国
【弊社製品に関するお問合せ先】
株式会社ヒロ・コーポレーション（福岡県北九州市）から、6月20日に秒速折りたたみ傘 HRS-6619/6626が発売された。
梅雨本番!!
突然の雨に備えておきたい折り畳み傘・・・
でも、折り畳み傘って綺麗に畳むのめんどくさい
そんな悩みを解決してくれるのがこのアイテム。
形状記憶のこの傘は、さっと畳んでも秒速で綺麗になるんです!!
自動開閉×形状記憶プレートで
パッと開いてサッとたためる
しかも、ボタンで開閉できるので指を挟む心配もなし！
形状記憶プレートで、たたんだ後もキレイ！
もちろん晴雨兼用で使え、UVカット率100％
商品詳細
本体サイズ
ネイビー：約幅980×高さ555×奥行980mm(展開時) 約幅56×高さ283×奥行56mm(収納時)
ホワイト：約幅900×高さ505×奥行900mm(展開時)約幅50×高さ260×奥行50mm(収納時)
本体質量
ネイビー：約273g
ホワイト：約253g
■生産地：中国
■素材・成分：骨組み：鉄
布地：ポリエステル、PET
ハンドル：PC
【弊社製品に関するお問合せ先】
■商品詳細に関しましてはメールにてご連絡ください。
株式会社ヒロ・コーポレーション
メールアドレス:info@cds-ito.co.jp