超楽チン!!秒速折りたたみ傘　HRS-6619/6626

株式会社イトウ

株式会社ヒロ・コーポレーション（福岡県北九州市）から、6月20日に秒速折りたたみ傘 HRS-6619/6626が発売された。

梅雨本番!!

突然の雨に備えておきたい折り畳み傘・・・

でも、折り畳み傘って綺麗に畳むのめんどくさい

そんな悩みを解決してくれるのがこのアイテム。

形状記憶のこの傘は、さっと畳んでも秒速で綺麗になるんです!!

自動開閉×形状記憶プレートで

パッと開いてサッとたためる

しかも、ボタンで開閉できるので指を挟む心配もなし！

形状記憶プレートで、たたんだ後もキレイ！

もちろん晴雨兼用で使え、UVカット率100％

商品詳細

本体サイズ

ネイビー：約幅980×高さ555×奥行980mm(展開時) 約幅56×高さ283×奥行56mm(収納時)

ホワイト：約幅900×高さ505×奥行900mm(展開時)約幅50×高さ260×奥行50mm(収納時)

本体質量

ネイビー：約273g

ホワイト：約253g

■生産地：中国

■素材・成分：骨組み：鉄

布地：ポリエステル、PET

ハンドル：PC

【弊社製品に関するお問合せ先】

■商品詳細に関しましてはメールにてご連絡ください。



株式会社ヒロ・コーポレーション

メールアドレス:info@cds-ito.co.jp