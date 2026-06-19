TVアニメ『家庭教師ヒットマンREBORN!』×『ラスカル』コラボPOP UP STOREが6/26（金）より、マルイ渋谷モディ 2階にて開催決定！

株式会社サトクリフ

株式会社サトクリフ（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：加藤 勝）は、渋谷モディにて、TVアニメ『家庭教師ヒットマンREBORN!』×『ラスカル』POP UP STOREを、2026年6月26日（金）より開催いたします。

お互いの衣装を身にまとったリボーンとラスカルや、匣兵器たちと戯れるコラボ描き下ろしイラストを使用した、新作グッズを販売いたします。

＜TVアニメ『家庭教師ヒットマンREBORN!』×『ラスカル』POP UP STORE 概要＞

開催期間：2026年6月26日(金)～2026年7月5日(日)

営業時間：11:00～19:00 ※店舗の営業時間とは異なりますのでご注意ください

詳細ページ：https://cliffestore.com/shops/reborn_rascal

※開催内容は予告なく変更になる場合がございます。

(C)天野明／集英社・テレビ東京・リボーン製作委員会

(C)NIPPON ANIMATION CO., LTD.

グッズラインナップ

※画像はイメージです。実際の商品とは異なる場合がございます。

※店舗の運営状況等によって、販売方法・開催期間を変更する場合がございます。あらかじめご了承ください。

※ランダム商品はBOX購入で全絵柄が揃います。

※転売目的のご購入はご遠慮下さい。

※ご来店時に商品が欠品している場合がございます。また、商品がなくなり次第終了となる場合がございます。あらかじめご了承ください。

開催期間中『家庭教師ヒットマンREBORN!』×『ラスカル』の商品を2,200円ご購入毎に、ランダムで1枚クリアカードをプレゼント！

TVアニメ『家庭教師ヒットマンREBORN!』とは・・・

＜あらすじ＞

何もかもダメダメな中学生・沢田綱吉（ツナ）の前に現れた謎の赤ん坊家庭教師・リボーン。その正体は、ツナをマフィアの10代目ボスとして教育するためイタリアから来たヒットマンだった！その日を境にツナの平凡な日常は一転、リボーンによって毎日が「死ぬ気」の修行が始まることに…。

本作は2006年のTVアニメ放送から今年で20周年を迎えます。

『RASCAL』とは・・・

1977年に「世界名作劇場」シリーズの3作目として製作・放送されたTVアニメ「あらいぐまラスカル」のキャラクター。2027 年には放送 50 周年を迎えます。チャームポイントであるしましまのしっぽが愛らしいその姿は幅広い世代の心をつかんでいます。かわいらしくデフォルメされたラスカルは、デジタルコンテンツや SNS を中心に活躍しており、ジャンル問わず様々なコラボをこなす人気キャラクターとなりました。

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