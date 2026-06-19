新東宝キネマノスタルジアより、HDネガスキャンによる高画質で新東宝版「神州天馬侠」が待望の初DVD化！

株式会社ハピネット

幻術忍術一騎討ちの渦中へ、秘剣・三日月丸手に飛び込む少年英傑武田伊那丸！

時代小説の巨匠・吉川英治の傑作冒険譚を完全映画化！

[神州天馬侠 第一部 武田伊那丸]大黒鷲にまたがる少年英傑！火花を散らす言述の一騎打ち！

[神州天馬侠 第二部 幻術百鬼]幻術怪人の水攻め！あぶない伊那丸の運命！

[神州天馬侠 第三部 火ごま水ごま] 火焔燃え狂う火ごま！豪雨を呼ぶ水ごま！

[神州天馬侠 第四部 天動地変] 秘剣かざし人穴城になだれ込む一騎当千の神州天馬侠！

★「新東宝ならではの特撮」と「豪華な歌舞伎・銀幕キャスト」が融合した、お祭り感満載の特撮冒険活劇。

★後にニヒルな名優として大ブレイクする天知茂が、侠党七士の一人である「木隠龍太郎」役で出演。キャリアの初期でありながら、彼の持ち味である鋭い眼光とシャープな殺陣が堪能できる。

★細川俊夫や水島道太郎といった当時の新東宝を支えた面々が脇を固めている。

★主役の武田伊那丸は歌舞伎界から映画初出演となった藤間城太郎（後の人間国宝・六代目 中村東蔵） ★ヒロインの咲耶子は当時の人気子役・川田孝子。藤間城太郎との瑞々しいコンビネーションも魅力。

★主人公の危機を度々救う大黒鷲、敵の南蛮幻術や妖術のシーンにおいて、当時の最先端（二重写しや特殊効果）を駆使した特撮技術が導入され、子供向けシネマとして非常に視覚的な楽しさを演出。

★当時の演劇界のトップスターである藤間紫や、歌舞伎界の大物である市川段四郎、大谷友右衛門、尾上九朗右衛門らが特別出演。娯楽作品に格調高さを食らえている。

★「歌舞伎の美」と「映画独自の特撮・アクション」をミックスした、当時の新東宝映画の勢いを感じさせるエンターテインメント性が最大の魅力

★娯楽活劇として原作を大胆にアレンジし、敵と思われていた〇〇が、実は…など映画オリジナルの設定や、徹底した完全懲悪で爽快感溢れる快作になっている。

★「裏切りと大逆転」そして「最後は正義が勝つ」という子供たちを大興奮させるエンタメ重視の大団円！

★神州天馬侠とは―

『神州天馬侠』は、『宮本武蔵』や『新・平家物語』の著作で有名な国民的時代小説家・吉川英治が、1925年から連載を開始した少年冒険小説である。武田勝頼の遺児・武田伊那丸が主人公で、滅亡した武田家再興を志す少年が、侠士や仲間たちとともに、怪人や幻術使い、忍者たちとの戦いに挑む壮大な伝奇ロマンとして人気を博した。剣戟、秘宝争奪、怪奇趣味、友情、冒険を盛り込んだ物語は当時の少年たちを熱狂させ、吉川英治の初期代表作として長く読み継がれている。映像化も繰り返し行われてきた。戦後最初の映画化は田坂勝彦監督による大映版(1952)。新東宝版は1954～55年に全四部作とし て映画化。1958年には東映が里見浩太朗主演による二部作『神州天馬侠』『神州天馬侠 完結篇』を製作している。テレビドラマでも複数回、NHKでの人形劇や早乙女太一が主演しての舞台、漫画などさまざまなメディアで展開され、日本の少年冒険活劇を代表する作品として広く親しまれてきた。

★新東宝版『神州天馬侠』

1954年から1955年にかけて製作された全四部作の連続時代活劇。主演は後に人間国宝となる六代目中村東蔵が藤間城太郎の名で務め、本作が映画初主演作となる。後に新東宝を代表するスターとなる天知茂をはじめ、水島道太郎、細川俊夫、川田孝子、市川段四郎、藤間紫らが共演し、少年活劇でありながら豪華なキャスト陣となっている。飛翔する大黒鷲、忍術や幻術、怪人たちとの対決、秘宝探索など原作の魅力を存分に映像化した本シリーズは、戦後日本における少年向け冒険映画の代表作として高い人気を集めた。 公開方法もユニークで、なんと1954年末から1955年正月にかけての19日間で全四部作を連続公開した。

★レーベル既発関連作

「スーパージャイアンツ アトムAB団編」「スーパージャイアンツ カピア人編」「スーパージャイアンツ 黒い衛星編」「スーパ ージャイアンツ 闇の組織編」 「エノケンのとび助冒険旅行」「怪談 本所七不思議」「白蝋城の妖鬼」「犬姫様」「右門捕物帖 片眼狼」「ノンちゃん雲に乗る 」

■商品情報

●『神州天馬侠 巻之一』

【収録作品】「神州天馬侠 第一部 武田伊那丸」「神州天馬侠 第二部 幻術百鬼」

忍術！幻術！怪人物！吉川英治が『少年倶楽部』に連載し、戦前から戦後にかけて多くの少年たちを熱狂させた冒険小説を、新東宝が映画化した大型伝奇活劇シリーズ。武田家再興を志す伊那丸の旅を軸に、秘宝争奪戦や妖術使いたちとの対決が繰り広げられる。少年活劇ならではの夢と興奮に満ちた、日本映画史に残る冒険ロマンの前半二篇。

【発売日】2026年10月7日（水）

【価格】4,400円（税込）

●『神州天馬侠 巻之二』

【収録作品】「神州天馬侠 第三部 火ごま水ごま」「神州天馬侠 第四部 天動地変」

秘宝争奪！天動地変の大決戦！火ごま、水ごま、そして秘宝をめぐる大冒険！ 物語はいよいよ佳境を迎え、伊那丸たちは次々と現れる強敵や怪人物との死闘に挑む。連続活劇ならではのスピーディな展開と奇想天外な趣向は、当時の少年たちを夢中にさせた。戦後娯楽映画の活力と豊かな想像力を今に伝える四部作完結篇を収録。

【発売日】2026年10月7日（水）

【価格】4,400円（税込）

●『初回限定版 神州天馬侠 四部作全集』

【収録作品】「神州天馬侠 第一部 武田伊那丸」「神州天馬侠 第二部 幻術百鬼」「神州天馬侠 第三部 火ごま水ごま」「神州天馬侠 第四部 天動地変」

【封入特典】 ・アクリルスタンド(予定) [大黒鷲・クロ] ・ポストカード兼作品解説

【発売日】2026年10月7日（水）

【価格】9,900円（税込）

発売元：国際放映株式会社／株式会社ファイヤークラッカ

販売元：株式会社ファイヤークラッカー

販売協力：株式会社ハピネット・メディアマーケティング

■作品情報

【キャスト】

●第一部 武田伊那丸

藤間城太郎 川田孝子 細川俊夫 天知茂 大川平八郎 佐藤信 木戸新太郎 藤間紫 小園蓉子 江川宇礼雄 (特別出演）市川段四郎

●第二部 幻術百鬼

藤間城太郎 川田孝子 天知茂 佐藤信 高島稔 冬木京三 木戸新太郎 小園蓉子 武智豊子 細川俊夫 江川宇礼雄

●第三部 火ごま水ごま

藤間城太郎 川田孝子 水島道太郎 藤間紫 二葉あき子 江川宇礼雄 細川俊夫 天知茂 木戸新太郎 小倉繁 石川冷 冬木京三 松本朝夫 佐藤信 高島稔 毛利充宏 伊達満 武智豊子

●第四部 天動地変

武田家の運命を背負った伊那丸の旅は、ついに最後の戦いへ。秘宝をめぐる陰謀、立ちはだかる宿敵、仲間たちとの固い絆。伝 奇ロマンと活劇精神に満ちた物語は、壮大なクライマックスを迎える。吉川英治の名作を映画化した四部作、ここに堂々完結。

【スタッフ】

監督：萩原章 原作：吉川英治 監修：吉川晋 脚本：丸谷剛 企画：宮内義治、酒井知信 製作：石川定一、大岩弘明 撮影：岡崎宏三 照明：下村一雄 美術：藤田博 録音：丸山国衛 音楽：松本伸、渡辺弘 助監督：山田達雄、中村純一 編集：河野秋和 特殊撮影：新東宝特殊撮影部 効果：園田芳龍 技闘：櫻井美智夫 振付：藤間勘五郎 主題歌「南蛮をどり」唄：二葉あき子／「咲耶子の歌」唄： 川田孝子

【ストーリー】

●第一部 武田伊那丸

滅びた武田家の血を受け継ぐ少年・伊那丸。家臣たちに守られながら旅立った彼を待ち受けるのは、秘宝を狙う悪人たちの陰謀だった。忍者、怪人物、追っ手の群れ。数々の危機を乗り越えながら成長していく若き主人公の姿を描く、吉川英治原作の伝奇冒険活劇第一篇。

●第二部 幻術百鬼

武田家再興の鍵を握る秘宝を追う伊那丸一行の前に、妖しい幻術を操る敵が現れる。次々と巻き起こる不可思議な出来事の裏に隠された真実とは何か。剣戟、忍術、怪奇趣味が渾然一体となって展開する、波瀾万丈の冒険絵巻第二篇。

●第三部 火ごま水ごま

秘宝をめぐる争奪戦はさらに激しさを増し、伊那丸たちは新たな強敵との対決に挑む。火を操る秘術、水を自在に使う怪人物。 奇想天外な敵たちとの死闘を繰り広げながら、少年武将の冒険はますます壮大なものとなっていく。胸躍るシリーズ第三篇。

●第四部 天動地変

武田家の運命を背負った伊那丸の旅は、ついに最後の戦いへ。秘宝をめぐる陰謀、立ちはだかる宿敵、仲間たちとの固い絆。伝奇ロマンと活劇精神に満ちた物語は、壮大なクライマックスを迎える。吉川英治の名作を映画化した四部作、ここに堂々完結。

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