「2026/27横浜FCユニフォーム」デザイン決定のお知らせ

株式会社横浜フリエスポーツクラブ

2026/27シーズンにトップチーム選手が着用する「2026/27横浜FCユニフォーム」のデザインが決定しましたのでお知らせいたします。

2026/27横浜FCユニフォーム

デザイン

コンセプト

ー流動するエネルギーー

連続的に変化する「流れ」と「動き」。

有機的に重なり合うデザインは、静かな佇まいの中にもダイナミズムを内包し、選手のプレーとシンクロする。

見る角度や距離によって印象を変えるこの新たなユニホームは、ピッチで戦う選手をより輝かせる。

常に動き続けるフットボールに呼応し、機能性と表現性を兼ね備えた26/27シーズンキット。

横浜FCオリジナルネーム&ナンバー

今シーズンもオリジナルネーム＆ナンバーを採用。

ナンバーはエンブレムにもある「リボン」をモチーフとして、ネームはスタイリッシュさの中にも力強さも兼ね備えたフォントを採用しました。

2026/27横浜FCユニフォーム展示

・展示期間

2026年6月19日(金)18:00~2026年6月28日(日)21:00

・展示場所

サッカーショップKAMO 横浜ビブレ店