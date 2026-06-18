【斎藤恭代 ラストグラビアDVD】バリ島で撮り下ろした最後のグラビア映像作品「君の名は永遠」2026年7月25日(土)発売！

株式会社MERAMERA008 君の名は永遠 斎藤恭代 DVDジャケット

グラビア映像メーカーである株式会社MERAは、斎藤恭代のラストグラビア映像作品となる、タイトル『君の名は永遠』のDVDおよびBlu-rayを、2026年7月25日に発売いたします。

全編バリ島での撮影による美しい映像と、これまでのグラビア活動の集大成となる渾身のパフォーマンスは、今後のタレント・俳優としての活動を見据える斎藤恭代の門出を飾る特別な作品となっております。加えて、今回は以前から要望の多かったBlu-ray規格も同時発売いたします。Blu-ray版は1チャプター追加の特別仕様となります。

作品概要

ミス・アース・ジャパン2017グランプリ、そしてグラビア・オブ・ザ・イヤー2024グランプリという至高の栄冠を手にしてきた斎藤恭代が、グラビア映像活動に一区切りをつけ、新たなステージへと進むことを決意。その最後を飾る作品として制作された本作は、インドネシア・バリ島の美しいロケーションで全編撮影されました。

エメラルドグリーンの海、緑豊かな大自然、伝統的な寺院など、バリ島ならではの幻想的な風景の中で、斎藤恭代の魅力を余すことなく収録。まさに集大成と呼ぶにふさわしい映像作品となっています。

斎藤恭代コメント

「DVDを通して私を知ってくださった方、応援してくださるようになった方、そしてこれまで出会ってくださったすべての皆様に心から感謝しています。

グラビア映像活動の最後を、こんなにも美しいバリ島で撮影できたことをとても幸せに思います！

でも、これは悲しい終わりではありません。私にとっては、次の夢へ向かうための前向きな卒業です。DVD作品は一区切りとなりますが、グラビアのお仕事は誌面や写真を通して、皆様にお届けしていきたいと思っています。そして、テレビやドラマ、映画など、映像作品の中で動いている私ももっとたくさんお届けできるように、一歩ずつ進んでいきたいと思っています。

これまでの感謝を込めて、今の私にできるすべてをこの作品に詰め込みました。この作品が、皆様への恩返しになれば嬉しいです。ぜひ最後まで見届けていただけたら幸いです！」

発売記念イベント開催決定！

発売を記念して、2026年8月2日(日)にリリースイベントの開催を予定しております。詳細は後日、公式サイト等にてお知らせいたします。

作品情報

タイトル: 斎藤恭代「君の名は永遠」

発売日: 2026年7月25日(土)

レーベル: Risette(リゼット)

出演: 斎藤恭代

価格:

Blu-ray版:6,820円(税込) / 6,200円(税抜)

DVD版:4,620円(税込) / 4,200円(税抜)

発売元: 株式会社MERA

撮影地: インドネシア・バリ島(全編)



予約購入



MERA公式サイト

君の名は永遠 斎藤恭代 Blu-ray【チェキ、生写真付き】(https://mera22.shop-pro.jp/?pid=191997077)

君の名は永遠 斎藤恭代【チェキ、生写真付き】(https://mera22.shop-pro.jp/?pid=191997033)

Amazon

斎藤恭代 - 君の名は永遠 -(https://www.amazon.co.jp/dp/B0H5NCV49J)

斎藤恭代 - 君の名は永遠 - Blu-ray (ブルーレイ限定スペシャルチャプター映像収録) (https://www.amazon.co.jp/dp/B0H5P1F85D)

【Amazon.co.jp限定】斎藤恭代 - 君の名は永遠 - (限定特典:未公開オリジナル生写真5枚セット)(1枚に直筆サイン入り) (https://www.amazon.co.jp/dp/B0H5NFC95H)

【Amazon.co.jp限定】斎藤恭代 - 君の名は永遠 - Blu-ray (ブルーレイ限定スペシャルチャプター映像収録)(限定特典:未公開オリジナル生写真5枚セット)(1枚に直筆サイン入り) (https://www.amazon.co.jp/dp/B0H5NLJ9NM)



DMM.com

君の名は永遠/斎藤恭代(https://www.dmm.com/mono/dvd/-/detail/=/cid=n_1548mera008/)

君の名は永遠/斎藤恭代（Blu-ray）(https://www.dmm.com/mono/dvd/-/detail/=/cid=n_1548mera008bd/)

【数量限定】君の名は永遠/斎藤恭代（Blu-ray） チェキ付き(https://www.dmm.com/mono/dvd/-/detail/=/cid=n_1548mera008bdtk/)

【本件に関するお問い合わせ先】

MERAロゴ株式会社MERA

担当:川瀬

E-mail:m-kawase@mera22.jp

公式サイト:https://mera22.shop-pro.jp/