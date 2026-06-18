ダイテックと三菱ＵＦＪ銀行、建設・住宅業界の「資金繰り」を強力に支援する業務提携に合意

株式会社ダイテック

株式会社ダイテック（本社：東京都品川区、代表取締役社長：野村明憲、以下 ダイテック）は、株式会社三菱ＵＦＪ銀行（本社：東京都千代田区、取締役頭取執行役員：大澤正和、以下 三菱ＵＦＪ銀行）と、建設・住宅業界における中小企業の経営課題解決およびDX推進を目的とした協業を開始することに合意いたしました。

34,000社以上※の豊富なユーザー数を有するクラウド型基幹システム「注文分譲クラウドDX」を展開するダイテックと、日本を代表する総合金融グループである三菱ＵＦＪ銀行が提携することで、業界全体のさらなる発展を目指してまいります。 本協業では、ダイテックが持つ強固なプラットフォームを基盤に両社の強みを掛け合わせ、新たな価値創出に取り組みます。

その具体的な内容として、三菱ＵＦＪ銀行が提供する中小企業向け請求書買取サービス「BizSaaFin（ビズサーフィン）早払い」とのサービス連携を今後、開始する予定です。

※利用会社数は、元請・協力会社の合計です。複数のテナントを利用している場合は、それぞれ個別にカウントしています。

■協業の背景と目的

建設・住宅業界の中小企業においては、材料費や人件費などの先行支出に伴う資金繰りの安定化や、日々の業務効率化が慢性的な課題となっています。さらに近年の人手不足やナフサショックによる資材価格高騰を背景に、現場の安定運営を支える強力なバックオフィス体制と、柔軟な経営支援策へのニーズがますます高まっています。

こうした業界の皆さまが抱える課題に対し、多くの取引基盤を持つ「注文分譲クラウドDX」を通じて業界のDXを牽引するダイテックのシステム力と、三菱ＵＦＪ銀行の高度な金融ノウハウを融合。建設・住宅業界の事業者に対し、取引データ等の活用による資金繰り支援の選択肢を提供するため、本取り組みを開始します。

■「注文分譲クラウドDX」について

「注文分譲クラウドDX」は、住宅会社の基幹業務をスマートに一元管理できる業界特化型のクラウドサービスです。 顧客管理から商談・見積、電子受発注、引き渡し後の点検まで、すべての業務プロセスを一つのプラットフォームに集約。情報の一元管理と迅速な意思決定を実現し、数多くの住宅会社様に導入され、生産性向上に貢献しています。

■「BizSaaFin（ビズサーフィン）早払い」について

三菱ＵＦＪ銀行が提供する、中小企業向けのオンライン完結型請求書買取サービスです。決算書不要で、システムに蓄積された取引データ等を活用した審査により、審査申込から最短2営業日での資金化を実現します。

＜サービス概要＞

https://saafin.bk.mufg.jp(https://saafin.bk.mufg.jp/?utm_source=hp&utm_medium=display&utm_campaign=SaaFin_20260618_DTCserviceinpress)

■今後の展開

ダイテックは、今回の協業を通じて建設・住宅業界の中小企業の皆さまの経営基盤を強力にサポートしてまいります。今後も「注文分譲クラウドDX」のプラットフォームとしての有用性をさらに高め、お客さまの課題解決と業界全体のDX推進に継続して取り組んでまいります。

株式会社ダイテック 会社概要

＜本社所在地＞〒140-0013 東京都品川区南大井6丁目16番19号大森MHビル

＜設立＞1969年10月

＜代表者＞代表取締役社長 野村 明憲

＜事業内容＞

・石油販売業向け情報処理サービスの開発・運用

・建設業向けCADの開発・販売

・住宅産業向けクラウドの開発・提供

・建設IoTプラットフォームの提供

＜URL＞https://www.daitec.co.jp/

＜親会社＞株式会社ダイテックホールディング